Albano scartato da Sanremo 2021: “Tornassi indietro…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Albano è stato rifiutato da Sanremo 2021. Con immensa delusione, il cantante ha detto la sua in merito alla sua eliminazione. Come ormai noto a tutti, il Festival di Sanremo 2021 si farà. Nonostante le restrizioni poste a causa dell’emergenza sanitaria e alcune perplessità iniziali, è arrivata la conferma ufficiale. Il concorso canoro italiano più importante dell’anno avrà infatti luogo dal 2 al 6 marzo, e vedrà la partecipazione di numerosi personaggi, che non vedono l’ora di salire sul noto palco dell’Ariston. Albano non potrà però provare la stessa emozione, dato che è stato scartato dal Festival. Eccone i motivi e cosa ne pensa lui. Porte chiuse per Albano: il Festival del rifiuto Durante un’intervista rilasciata per il ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)è stato rifiutato da. Con immensa delusione, il cantante ha detto la sua in merito alla sua eliminazione. Come ormai noto a tutti, il Festival disi farà. Nonostante le restrizioni poste a causa dell’emergenza sanitaria e alcune perplessità iniziali, è arrivata la conferma ufficiale. Il concorso canoro italiano più importante dell’anno avrà infatti luogo dal 2 al 6 marzo, e vedrà la partecipazione di numerosi personaggi, che non vedono l’ora di salire sul noto palco dell’Ariston.non potrà però provare la stessa emozione, dato che è statodal Festival. Eccone i motivi e cosa ne pensa lui. Porte chiuse per: il Festival del rifiuto Durante un’intervista rilasciata per il ...

