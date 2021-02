Al via il secondo giro di consultazioni. Conte richiama all’ordine il M5s: «Draghi? Capisco i dubbi, ma pensiamo al bene del Paese» – La diretta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha preso il via oggi, 8 febbraio, il secondo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Dopo l’incontro mattutino con le associazioni e le parti sociali, l’ex governatore della Bce si interfaccerà nuovamente con le rappresentanze dei gruppi parlamentari più piccoli. Oggi è infatti il turno dei Gruppi Misto, Maie, +Europa – Azione, Noi con l’Italia, Centro democratico, Autonomie. Domani, martedì 9 febbraio, a partire dalle ore 11 torneranno a colloquio con Draghi le rappresentanze dei gruppi parlamentari Europeisti, Liberi e uguali, Italia viva, Fratelli d’Italia, Partito democratico, Forza Italia, Lega e M5s. Maie – Psi: «Con Draghi d’accordo su tutto» EPA/FABIO FRUSTACI / POOL La delegazione MAIE – PSI «Abbiamo una definizione molto più precisa del programma ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha preso il via oggi, 8 febbraio, ildidel premier incaricato Mario. Dopo l’incontro mattutino con le associazioni e le parti sociali, l’ex governatore della Bce si interfaccerà nuovamente con le rappresentanze dei gruppi parlamentari più piccoli. Oggi è infatti il turno dei Gruppi Misto, Maie, +Europa – Azione, Noi con l’Italia, Centro democratico, Autonomie. Domani, martedì 9 febbraio, a partire dalle ore 11 torneranno a colloquio conle rappresentanze dei gruppi parlamentari Europeisti, Liberi e uguali, Italia viva, Fratelli d’Italia, Partito democratico, Forza Italia, Lega e M5s. Maie – Psi: «Cond’accordo su tutto» EPA/FABIO FRUSTACI / POOL La delegazione MAIE – PSI «Abbiamo una definizione molto più precisa del programma ...

juventusfc : 46' | Al via il secondo tempo! Forza, ragazzi ???? ???????? ???????? ???????? ?? #JuveRoma [1-0] #ForzaJuve - MediasetTgcom24 : Governo, al via il secondo giro delle consultazioni di Draghi #governodraghi - LnmMIAMI : RT @GiulioCentemero: ?? #GovernoDraghi al via oggi il secondo giro di consultazioni. ??? Cosa accadrà? Quali sono gli appuntamenti della gi… - capricorne_o : Governo Draghi,ultime notizie: al via il secondo giro di consultazioni @corriere Al @Quirinale:la partecipazione d… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Prende il via il secondo giro di #consultazioni #Draghi riceve il gruppo Misto della Camera-minoranze linguistiche #ANSA… -