Al Dall’Ara è sfida tra highlander del campionato | ne resterà solo uno?

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Circa trentadue ore in campo senza mai fermarsi. Kamil Glik e Takehiro Tomiyasu sono i due veri stakanovisti della nostra serie A, unici giocatori di movimento a non aver saltato neanche un minuto in. Le statistiche parlano di 1.890 minuti, 31 ore e 30 senza tenere conto del recupero, viene da sé arrotondare per eccesso. Un record singolare per i due difensori che si troveranno di fronte venerdì sera al Renato, quando il match tra Bologna e Benevento aprirà la terza giornata di ritorno. La lista dei calciatori sempre presenti è completata per la verità da altri otto elementi, accomunati da un dettaglio non irrilevante: sono tutti portieri. Tra questi figura anche Lorenzo Montipò, ma non trova posto il collega rossoblu Lukas Skorupski, in campo ‘appena’ 14 volte nella prima parte di stagione a ...