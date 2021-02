“Aiutiamo Pasquale” | raccolta fondi per il giovane affetto da linfoma di Hodgkin

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono oltre 400 le persone che hanno già fatto una donazione sulla piattaforma di raccoltiGoFundMe, dopo l’appello lanciato da un gruppo di amici diRusso, un 22enne di Paolisidadi, un tumore del sistema linfatico. “è sempre stato un ragazzo molto gentile e solare, nonostante non abbia avuto una vita molto tranquilla come la maggior parte dei ragazzi della sua età. Tre mesi fa dopo un malore, la corsa in ospedale i dottori gli hanno confermato una terribile diagnosi:dileucemia di primo stadio”. Ilsta combattendo tenacemente contro la sua malattia. La solidarietà degli utenti della rete non si è fatta attendere. Sono ...

DILETTA89337615 : - megafonomagico : RT @ValentinaMessa5: -------------- DONA SUL CONTO Pasquale Nigri (il papà di Melissa) IBAN IT28F0326825801052113371850 - Banca Sella Caus… - Red_Pill_80 : RT @ValentinaMessa5: -------------- DONA SUL CONTO Pasquale Nigri (il papà di Melissa) IBAN IT28F0326825801052113371850 - Banca Sella Caus… - Ern4Pel : RT @ValentinaMessa5: -------------- DONA SUL CONTO Pasquale Nigri (il papà di Melissa) IBAN IT28F0326825801052113371850 - Banca Sella Caus… - ValentinaMessa5 : -------------- DONA SUL CONTO Pasquale Nigri (il papà di Melissa) IBAN IT28F0326825801052113371850 - Banca Sella C… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiutiamo Pasquale

Adnkronos

... 34 anni (è il papà di Paolo), hanno deciso di intraprendere la strada di Rossana e(i ... Valenzano, bimbo affetto da SMA, scatta gara di solidarietà sui social: 'il piccolo Paolo' La ...Oltre all'offerta plurilinguistica dei commenti, si aggiunge, come già avvenuto durante le celebrazioni del Triduo, un servizio di traduzione in Lingua dei Segni per le persone con ...Sono il doppio rispetto alle domande nei comuni limitrofi. Nel 2020 distribuiti aiuti per un totale di 460mila euro ...Giornata conoscitiva a Follo per "FollowUp", centro di formazione e addestramento a Follo. All´incontro erano presenti il sindaco Rita Mazzi, l´assessore Pasquale Giacomobono, la direttrice Francesca ...