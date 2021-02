Agiografia | dalle vite dei Santi alla storia delle mentalità

BortolonMatteo : @AspettaTom @il_pucciarelli Fra l'altro, caro signor so-tutto-io, ho sullo scaffale il Caratti -De Siervo e pure il… -

Ultime Notizie dalla rete : Agiografia dalle

In questi giorni di forsennata, le donne in politica rimangono solo come faccine nei ... C'è l'avvocata che combatte gli odiatori, la scrittrice amatagiovanissime che la seguono come '...... Positanonews nella rubrica il santo del giorno, cita la, qui invece riportiamo stralci ... Come è noto, il successo della santa in Campania è attestatotele di Sant'Agata Irpina, opera ...Stroncare sul nascere la tentazione letale per l'amministrazione Biden di accarezzare un progetto di primavere asiatiche per destabilizzare la Cina. Ecco la ratio del golpe militare in atto a Myanmar, ...Gli studi agiografici sono antichi: nascono infatti durante la controversia fra cattolici e protestanti, quando il culto dei santi e la storia della Chiesa erano argomenti fortemente divisivi. A Parig ...