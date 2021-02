Adriano Aragozzini denuncia Alda D’Eusanio: «Io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola a Sanremo contro il parere di molti artisti» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alda D'Eusanio (Us Endemol Shine) Accusato da Alda D’Eusanio di essere stato uno di quelli che ha boicottato Mia Martini, Adriano Aragozzini si difende, con una lettera a Dagospia, annunciando una querela nei confronti dell’ex concorrente di Grande Fratello Vip. Di seguito la missiva integrale: “Caro Roberto mi meraviglio che tu riporti su Dagospia le notizie false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta di Alda D’Eusanio al GFVip. Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 febbraio 2021)D'Eusanio (Us Endemol Shine) Accusato dadi essere stato uno di quelli che ha boicottato Miasi difende, con una lettera a Dagospia, annunciando una querela nei confronti dell’ex concorrente di Grande Fratello Vip. Di seguito la missiva integrale: “Caro Roberto mi meraviglio che tu riporti su Dagospia le notizie false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta dial GFVip. Tutti in Italia sanno che io hoMiaal Festival dinel 1989ildied anche di funzionari ...

