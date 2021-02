Adriano Aragozzini | chi era il manager di Mia Martini | accusato da Alda D’Eusanio

(Di lunedì 8 febbraio 2021), chi era ildi Miae le accuse di. Continua la bufera sul “Grande Fratello VIP” e sulla concorrente, con nuove ramificazioni in campo musicale. Come abbiamo riportato, laha lanciato pesanti illazioni su Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta. Hanno fatto seguito le scuse della produzione, Endemol Shine Italy. Ma intanto è spuntato un nuovo video, diffuso da Dagospia, con nuove illazioni, questa volta verso, giornalista e patron del Festival di Sanremo dal 1989 al 1993. Lalo accusa di essere stato l’origine delle dicerie che rovinarono una buona parte della vita e della ...

In merito la giornalista ed ormai ex Vippona ha avanzato nome e cognome ben precisi del presunto responsabile delle dicerie su Mia Martini: il giornalista. La D'Eusanio, durante ...L'opinionista di Barbarella ha fatto un nome preciso:. Alda D'Eusanio parla di Mia Martini prima dell'espulsione dal GF Vip Ma per quale motivo è stato citato l'ex patron del ...Fu Adriano Aragozzini a riportare Mia Martini al Festival di Sanremo nel 1989, Alda D'Eusanio fa delle accuse davvero forti contro il manager ...Alda D'Eusanio torna a far parlare di sé per una nuova accusa nei suoi confronti, dopo quella fatta da Laura Pausini. Scopriamone di più.