Addio all'assegno di divorzio per l'ex che ha poca voglia di cercare lavoro (Di martedì 9 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione è da revocare l'assegno di divorzio alla ex moglie di 46 anni, che non presenta malattie ma che ha solo un atteggiamento rinunciatario nel trovare un impiego. Leggi su studiocataldi (Di martedì 9 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione è da revocare l'dialla ex moglie di 46 anni, che non presenta malattie ma che ha solo un atteggiamento rinunciatario nel trovare un impiego.

