Accordo-Hamilton: il Campione e la Mercedes ancora insieme (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il tanto ventilato Accordo-Hamilton con la Mercedes è stato ufficializzato. Il Campione di Formula 1 siederà sul sedile e punterà a battere tutti come nelle scorse stagioni. Le motivazioni non gli mancheranno essendo un pilota che è già entrato nella leggenda di questo sport ma che di sicuro vorrà vincere nuovi trofei. Vi spiegheremo tutti i dettagli su questo Accordo che vede la Mercedes la favorita alla vittoria finale. Lewis Hamilton e l'esperienza dell'Extreme E Accordo-Hamilton: cosa è stato detto nel Comunicato? Nel Comunicato del Mercedes si legge: "Mercedes-AMG Petronas è lieto di annunciare che il team Campione del Mondo Costruttori in carica e il ...

