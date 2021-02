Aborto | ira Pd Emilia-Romagna | “La Lega vuole riportarci nel 1978”

Leggi su dire

(Di lunedì 8 febbraio 2021) BOLOGNA – Anche il Pd mette nel mirino la richiesta della Lega di uno stop alla pillola abortiva. “Forse è la prossimità con l’8 marzo, che celebra la donna e la sua capacità di autodeterminarsi- sospetta Marcella Zappaterra, capogruppo Pd in assemblea legislativa- forse è la mancanza di argomenti in un momento in cui il paese sta distogliendo lo sguardo dalla propaganda salviniana, ma tant’è che anche oggi in Emilia-Romagna c’è chi tenta di mettere in discussione l’utilizzo della pillola abortiva Ru486?. Si parla ovviamente dell’interrogazione firmata dai consiglieri regionali del Carroccio Montevecchi, Pelloni, Catellani e Stragliati in cui si chiede alla Regione di non distribuire la pillola abortiva in consultori e day hospital.