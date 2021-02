A Torino il primo ciak di “Guida astrologica per cuori infranti”, la nuova serie Netflix (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono iniziate ieri le riprese di “Guida astrologica per cuori infranti”, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Le riprese si svolgeranno interamente a Torino con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Al centro della storia Alice Bassi, poco più che trentenne, single suo malgrado e bistrattata assistente di produzione in un piccolo network televisivo, che scopre l’esistenza di una nuova strada per ottenere amore e successo grazie a Tio, la sua personale “Guida astrologica per cuori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono iniziate ieri le riprese di “per”, laoriginale italianacreata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Le riprese si svolgeranno interamente acon il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film CommissionPiemonte. Al centro della storia Alice Bassi, poco più che trentenne, single suo malgrado e bistrattata assistente di produzione in un piccolo network televisivo, che scopre l’esistenza di unastrada per ottenere amore e successo grazie a Tio, la sua personale “per...

