A Bologna la pandemia ha cancellato 11.156 posti di lavoro (Di lunedì 8 febbraio 2021) BOLOGNA – Nonostante il blocco dei licenziamenti e l’intervento massiccio degli ammortizzatori sociali, a Bologna nel 2020 sono andati persi 11.156 posti di lavoro. Per ora le imprese hanno cercato di stringere i denti e, infatti, il numero delle aziende attive, a livello aggregato, non subisce variazioni di rilievo, dando segni di tenuta e, in alcuni settori, casi di ripresa. Ci sono settori, però, che hanno pagato più di altri la crisi pandemica, come quello delle agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, seguito da turismo (hotel e ristoranti), commercio e trasporti. È quanto emerge dall’analisi effettuata dal servizio Studi e statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana, sviluppata sulla base dei dati Infocamere, sui settori di attività economica maggiormente colpiti dall’emergenza. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) BOLOGNA – Nonostante il blocco dei licenziamenti e l’intervento massiccio degli ammortizzatori sociali, a Bologna nel 2020 sono andati persi 11.156 posti di lavoro. Per ora le imprese hanno cercato di stringere i denti e, infatti, il numero delle aziende attive, a livello aggregato, non subisce variazioni di rilievo, dando segni di tenuta e, in alcuni settori, casi di ripresa. Ci sono settori, però, che hanno pagato più di altri la crisi pandemica, come quello delle agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, seguito da turismo (hotel e ristoranti), commercio e trasporti. È quanto emerge dall’analisi effettuata dal servizio Studi e statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana, sviluppata sulla base dei dati Infocamere, sui settori di attività economica maggiormente colpiti dall’emergenza.

rosalinobove : @a_cremo @GassmanGassmann Mi hanno riferito che nel pomeriggio era bombato di gente. La domenica, a Bologna, con o… - mobilita_org : BOLOGNA | Aeroporto ancora nel segno della pandemia con un -89% rispetto allo stesso mese del 2020… - wordsandmore1 : In seguito alle disposizioni ministeriali a seguito della pandemia di covid-19 posticipato a maggio 2021 il… - _Nunzia009 : @acciokindness Io l'ultimo concerto il 20 febbraio 2020, mentre ero a cantare a squarciagola a Bologna, a Codogno s… - rubinorossob : @gadlernertweet Roma Napoli Torino Milano Bologna e 1300 comuni andranno al voto in primavera e vogliono far creder… -