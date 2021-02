4Aim Sicaf | il calendario finanziario del 2021

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari e di eventuali dividendi che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso delMartedì 23/02/CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 Giovedì 25/03/Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 26 marzo) Venerdì 26/03/Assemblea: Bilancio Venerdì 14/05/Appuntamento: Pubblicazione del NAV per Azione relativo al primo trimestreGiovedì 29/07/CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno...

