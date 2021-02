“48 bambini positivi e un morto”. Nuovo preoccupante focolaio nella città italiana. La situazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un focolaio di coronavirus di grandi proporzioni sta preoccupando l’Italia. Sono infatti stati registrati ben 48 bambini positivi al Covid-19 e una persona è deceduta in seguito alle complicanze derivanti dalla malattia. L’allarme è infatti stato lanciato subito dopo la morte di questo residente. La Asl ha immediatamente sottoposto 500 persone al tampone per capire quante persone siano risultate infette e il dato emerso in queste ore è stato peggiore delle aspettative. Infatti, come detto poco fa, 48 bimbi sono stati contagiati. Difficilissimo effettuare il tracciamento dei contatti, visto che il cluster si è diffuso precisamente all’interno di un campo nomadi, dove la gente entra ed esce con frequenza. Complicatissimo anche censire dettagliatamente gli occupanti del campo, infatti dalle verifiche effettuate tramite documentazione non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Undi coronavirus di grandi proporzioni sta preoccupando l’Italia. Sono infatti stati registrati ben 48al Covid-19 e una persona è deceduta in seguito alle complicanze derivanti dalla malattia. L’allarme è infatti stato lanciato subito dopo la morte di questo residente. La Asl ha immediatamente sottoposto 500 persone al tampone per capire quante persone siano risultate infette e il dato emerso in queste ore è stato peggiore delle aspettative. Infatti, come detto poco fa, 48 bimbi sono stati contagiati. Difficilissimo effettuare il tracciamento dei contatti, visto che il cluster si è diffuso precisamente all’interno di un campo nomadi, dove la gente entra ed esce con frequenza. Complicatissimo anche censire dettagliatamente gli occupanti del campo, infatti dalle verifiche effettuate tramite documentazione non ...

ciccionocera00 : RT @ultimenotizie: “La gravissima situazione emersa nel campo rom di #CastelRomano, con una cinquantina di bambini positivi al covid, è la… - rossa_bodi : 'L'appello del sindaco di #Fidenza: 'Genitori, non mandate i bambini positivi a scuola' - dopo un anno di pandemia… - galata_mf : RT @GiancarloDeRisi: Roma. Allarme Covid al Campo nomadi di CastelRomano: 48 bambini trovati positivi sui 500 rom della struttura. Allerta… - CaleffiLinda : RT @Signorasinasce: #Roma , bomba covid al #camporom : positivi 48 #bimbi .Il fatto che siano i bambini ad essere contagiati mi fa pensare… - P74Ale : 'non sono 48, e per di più bambini, i positivi al Covid ma 12 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, tu… -