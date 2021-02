“191 milioni per intercettazioni nel 2019”. Ministero Giustizia cerca risparmio (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Nel 2019 la spesa di Giustizia per le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni è stata di 191.012.271 euro. Attraverso l’applicazione del nuovo listino, il risparmio è stimato in circa dieci milioni”. Il Ministero della Giustizia fa sapere che “è stato trasmesso alle commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto interministeriale relativo all’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e alla determinazione delle relative tariffe”. Ancora: “Lo schema dovrà essere emanato insieme con il Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Spiega: “Si tratta di quei servizi (intercettazioni fra presenti, video-riprese, monitoraggi di natura informatica) che non sono realizzati dagli operatori ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Nella spesa diper ledi conversazioni e comunicazioni è stata di 191.012.271 euro. Attraverso l’applicazione del nuovo listino, ilè stimato in circa dieci”. Ildellafa sapere che “è stato trasmesso alle commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto interministeriale relativo all’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e alla determinazione delle relative tariffe”. Ancora: “Lo schema dovrà essere emanato insieme con ildell’Economia e delle Finanze”. Spiega: “Si tratta di quei servizi (fra presenti, video-riprese, monitoraggi di natura informatica) che non sono realizzati dagli operatori ...

BTSxArmy1673 : RT @btshouse_ita: L’anno scorso MOTS ON:E, prodotto da BH e distribuito su Weverse è stato visto da 993.000 spettatori da 191 regioni. Le v… - btshouse_ita : L’anno scorso MOTS ON:E, prodotto da BH e distribuito su Weverse è stato visto da 993.000 spettatori da 191 regioni… - BTSxArmy1673 : RT @btshouse_ita: ???Spring Day è ora nella Melon Top100 da 207 settimane; ???Map Of The Soul On:e è il concerto virtuale di maggior incasso… - maagicshooop : RT @italianarmyfam_: ?”Map of the Soul On:e” si classifica al 11º posto come concerto virtuale di maggior incasso del 2020 con oltre 44 mil… - EmyNSYHJTJ : RT @btshouse_ita: ???Spring Day è ora nella Melon Top100 da 207 settimane; ???Map Of The Soul On:e è il concerto virtuale di maggior incasso… -