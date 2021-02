1000 milioni di dollari di investimento e in pochi giorni già 2 milioni di (Di lunedì 8 febbraio 2021) iscritti: è il nuovo social Clubhouse, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà pronta a breve) direttamente ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) iscritti: è il nuovo social Clubhouse, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà pronta a breve) direttamente ...

Simone93007877 : @Stetobald Si potrà fare il discorso che fai tu quando ci saranno milioni e milioni di vaccinati ma non ora. Però… - Stop_SelfInjury : RT @MarcelloLyotard: Un giorno ci sarà una Norimberga per chi ha negato le cure a persone che stavano morendo perché non erano sperimentate… - winradtrader : Ma voi ve lo ricordate anche un solo singolo gol su rigore del City nell’ultimo anno e mezzo? Ma è possibile che un… - Javier183295021 : @it_inter Sti cazzi quanto vale...puo vale pure 1000 milioni nn si deve vendere per nessun motivo!! - CostolettaCreat : @Charles_Indie @HuffPostItalia Evidentemente la matematica ti fa difetto. Se siamo circa 60 milioni di Italiani, 10… -