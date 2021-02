Zona gialla e varianti, Speranza avverte: “Serve massima prudenza, rischio alto”. Iss: “Inglese e brasiliana, perché temere le mutazioni” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di pubblicare un appello su Facebook dopo il primo sabato di Zona gialla in quasi tutta Italia. Il riferimento è alla folla che ha riempito le strade delle grandi città, da Nord a Sud: ristoranti presi d’assalto, lungomari affollati e centri storici in festa hanno caratterizzato la giornata. ” Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo“, ha ammonito Speranza. La preoccupazione nasce non solo dai comportamenti irresponsabili, ma anche da quello che sta accadendo in altre aree del Paese: da lunedì tutta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) “su tutto il territorio nazionale”. Il ministro della Salute, Roberto, ha deciso di pubblicare un appello su Facebook dopo il primo sabato diin quasi tutta Italia. Il riferimento è alla folla che ha riempito le strade delle grandi città, da Nord a Sud: ristoranti presi d’ass, lungomari affollati e centri storici in festa hanno caratterizzato la giornata. ” Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora.non significa scampato pericolo“, ha ammonito. La preoccupazione nasce non solo dai comportamenti irresponsabili, ma anche da quello che sta accadendo in altre aree del Paese: da lunedì tutta la ...

