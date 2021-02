Zlatan e Rebic riportano il Milan al 1 posto (Di domenica 7 febbraio 2021) il match Milan-Crotone è finito 4-0. Nel primo tempo ha segnato Ibrahimovic, il suo 500esimo gol. Nel secondo tempo il Milan ha dilagato: in gol Zlatan e doppietta di Rebic. Da registrare il rientro in campo di Hakan Cahlanoglu, il turco ha messo a referto due assit, entrambi per Rebic. Prepartita Milan-Crotone Chi è stato il migliore del match? La palma del migliore del match se la merita Hakan Cahlanoglu. il turco dopo aver passato un brutto periodo – Covid-19- è entrato in campo con il giusto piglio, diventando fondamentale per il risultato della squadra. il numero 10 turco ha dimostrato, come se non fosse già sotto gli occhi di tutti, la sua importanza in questo Milan. In queste settimane di sua assenza si è vista la sua mancanza: il suo modo di stare in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) il match-Crotone è finito 4-0. Nel primo tempo ha segnato Ibrahimovic, il suo 500esimo gol. Nel secondo tempo ilha dilagato: in gole doppietta di. Da registrare il rientro in campo di Hakan Cahlanoglu, il turco ha messo a referto due assit, entrambi per. Prepartita-Crotone Chi è stato il migliore del match? La palma del migliore del match se la merita Hakan Cahlanoglu. il turco dopo aver passato un brutto periodo – Covid-19- è entrato in campo con il giusto piglio, diventando fondamentale per il risultato della squadra. il numero 10 turco ha dimostrato, come se non fosse già sotto gli occhi di tutti, la sua importanza in questo. In queste settimane di sua assenza si è vista la sua mancanza: il suo modo di stare in ...

