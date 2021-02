Zidane | «Vittoria importante Ramos? Era al limite» – VIDEO

(Di domenica 7 febbraio 2021) Zinedinespiega i motivi per cui Sergioha deciso di operarsi al ginocchio. le parole del tecnico del Real Madrid Il tecnico del Real Madrid Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo laper 2-1 sul campo dell’Huesca commentando anche i motivi che hanno portato il capitano Sergioad operarsi al ginocchio. Le sue parole.– «Era moltovincere oggi considerano le difficoltà avute nell’ultimo periodo. E’ una buona, sono tre punti importanti. Abbiamo fatto una partita di carattere. La cosaoggi era vincere e ci siamo riusciti». SERGIO– «Per Sergio eraritrovare serenità e credo che ora l’abbia ...

tommcherubini : Partita super divertente tra Huesca e Real Madrid. Vittoria importante della banda Zidane in un momento di grosse d… - zidane_zubairu : RT @Cristiano: Grande vittoria di squadra! Abbiamo bisogno di questo spirito #finoallafine ????????? - PauloAngelRos : #JuveInter Era il 2001: Zidane, Ale, Davids, Montero, Pessotto e pure Tudor. Grande partita, grande vittoria (sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Vittoria

Corriere dello Sport.it

Nonostante sulla carta non dovesse esserci gara, la squadra diha avuto più difficoltà del ... Unadi carattere che ha fatto tornare grande fiducia nella squadra. 'Restano ancora 54 ...HUESCA (SPAGNA) - Soffertacontro l'ultima della classe Huesca , per un Real Madrid falcidiato dagli infortuni. Con appena 14 elementi della prima squadra a disposizione, i ragazzi di, al El Alcaraz , si ...Zinedine Zidane spiega i motivi per cui Sergio Ramos ha deciso di operarsi al ginocchio. le parole del tecnico del Real Madrid ...All’89’ proprio Gomez, al debutto nella Liga dopo l’assaggio in Coppa del Re, raddoppia con un bel sinistro da fuori area. La doppietta di Varane ribalta l'Huesca e dà a Zidane una vittoria, anche se ...