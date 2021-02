Zaniolo, domani ultimo giorno di isolamento: ecco gli step per il rientro (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA - Ancora poche ore, poi Nicolò Zaniolo potrà finalmente uscire di casa. Il talento giallorosso lo scorso 18 gennaio era stato trovato positivo al Covid (insieme alla famigllia) e quindi costretto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA - Ancora poche ore, poi Nicolòpotrà finalmente uscire di casa. Il talento giallorosso lo scorso 18 gennaio era stato trovato positivo al Covid (insieme alla famigllia) e quindi costretto ...

ROMA - Ancora poche ore, poi Nicolò Zaniolo potrà finalmente uscire di casa. Il talento giallorosso lo scorso 18 gennaio era stato trovato positivo al Covid (insieme alla famigllia) e quindi costretto all'isolamento nella sua nuova casa ...

Il 2020 non è stato un anno fortunato per Nicolò Zaniolo . Contro la Juventus a gennaio la prima rottura del crociato e, quando sembrava tutto alle spalle, è arrivato lo stesso infortunio al ginocchio opposto. Precisamente il 7 settembre, quando il ...

ZANIOLO CORONAVIRUS QUARANTENA – Per Nicolò Zaniolo il ritorno in campo è sempre più vicino. Dopo la positività al Coronavirus il classe ’99 ha continuato a lavorare a casa, ma da domani potrebbe fina ...

