Zack Snyder' s Justice League | ecco quando uscirà il trailer VIDEO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La data di uscita deldi'sè stata svelata dal regista con una breve clip mostrata in occasione del Super Bowl 2021. Ildi'sha una data di uscita: il 14 febbraio 2021 i fan avranno il loro "regalo di San Valentino". Un regalo che suggella la passione dei fan per questo progetto a lungo atteso e discusso.ha anticipato la release delcon una breve clipche potete vedere di seguito. Si tratta di una scena diche non era stata inclusa nel montaggio del film uscito in sala e che sarà mostrata nella nuova versione. La clip che riguarda ...

Dopo una lunga attesa arriva Zack Snyder's Justice League, il film originale dell'universo DC: ecco tutto quello che c'è da sapere. I film della DC Extended Universe, in particolare gli ultimi, hanno attirato molte critiche. Tra ... di scopo avrebbe potuto scoprirlo e avere ragione in quel momento ma alla fine avrebbero sbagliato." Per ora dunque sappiamo per certo che Henry Cavill tornerà come Superman in Zack Snyder's Justice League.