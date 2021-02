Volley | Superlega 22 giornata Piacenza e Padova chiudono la regular season vincendo al tie break

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tra mille sofferenze e tanti rinvii si è chiusa ladelladi, fatti salvi due recuperi che saranno in programma mercoledì e che determineranno la griglia finale dei play-off scudetto. Le ultime due formazioni a festeggiare sono la Kioenee la Gas Salesche hanno sconfitto tra le mura amiche al tierispettivamente Verona e Milano. Ini, una vittoria finora nel girone di ritorno, riescono ad avere la meglio al tiesulla NBV Verona che già da questa sera era certa del nono posto. Apartita lunghissima con i primi tre set chiusi in volata. Il primo se lo aggiudica 23-25 Verona spinta da Jaeschke e Jensen, poi sale in cattedra Stern che trascina i ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

Piacenza - Milano 3 - 2 (25 - 22, 18 - 25, 25 - 15, 18 - 25, 15 - 11) ? La Gas Sales Bluenergy per essere certa di una delle prime cinque posizioni, Milano per continuare a sperarci almeno fino a ...Vittoria del Padova sul Verona per 3 - 2 nella gara valida per la 22ª giornata di. Questi i parziali: 23 - 25 25 - 23 25 - 22 13 - 25 15 - 10Volley, Piacenza-Milano: il risultato e la cronaca del match valido per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2020/2021 ...Nel suo percorso di avvicinamento ai playoff, la Consar Ravenna trova importanti conferme anche alla Blm Group Arena di Trento dove si arrende per 3-1 alla Itas, terza forza del campionato di SuperLeg ...