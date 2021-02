Volley | Superlega 2020 2021 | Piacenza batte Milano al tie-break

(Di domenica 7 febbraio 2021) La Gas Sales Bluenergyvince per 3-2 (25-22, 18-25, 25-15, 18-25, 15-11) contro l’Allianznel match valido per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di. Grande battaglia sul campo del PalaBanca di, con i padroni di casa che sembrano sul punto di cedere nel quarto parziale ma con una reazione d’orgoglio conquistano la vittoria al tie-. Il successo da due punti però non garantisce ai piacentini di chiudere la regular season al quinto posto ed ora deve sperare che Verona sconfigga Monza nel recupero infrasettimanale. In caso di vittoria dei brianzoli infatti,scenderà al sesto posto che significa dover passare per il Turno Preliminare dei PlayOff. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI ...

y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: 22ª RS classifica ??: dopo le gare del weekend Vibo Valentia si garantisce almeno il 5° posto, Modena matematicamente 7… - y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: 22ª RS risultati: due gare e due tie break in questa domenica. Padova fa suo il derby con Verona, Piacenza si impone s… - pilloledivolley : ?? Certi due degli accoppiamenti del turno preliminare dei playoff, mercoledì si decide l’avversaria di Padova: Pia… - _saku_hana : RT @pilloledivolley: 22ª RS classifica ??: dopo le gare del weekend Vibo Valentia si garantisce almeno il 5° posto, Modena matematicamente 7… - _saku_hana : RT @pilloledivolley: 22ª RS risultati: due gare e due tie break in questa domenica. Padova fa suo il derby con Verona, Piacenza si impone s… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

Vittoria del Padova sul Verona per 3 - 2 nella gara valida per la 22ª giornata di. Questi i parziali: 23 - 25 25 - 23 25 - 22 13 - 25 15 - 10... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Padova Verona , partita che è stata selezionata per la trasmissione televisiva in questa giornata delladimaschile, sarà naturalmente ...Volley, Piacenza-Milano: il risultato e la cronaca del match valido per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2020/2021 ...Nel suo percorso di avvicinamento ai playoff, la Consar Ravenna trova importanti conferme anche alla Blm Group Arena di Trento dove si arrende per 3-1 alla Itas, terza forza del campionato di SuperLeg ...