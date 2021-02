Vincenzo Nibali cambia programma: lo Squalo parteciperà all’UAE Tour! (Di domenica 7 febbraio 2021) Vincenzo Nibali concluderà oggi la sua avventura all’Etoile de Besseges, breve corsa a tappe in Francia. Lo Squalo ha scelto la corsa transalpina per incominciare la sua stagione agonistica, dopo che la Volta ao Algarve in Portogallo e la Volta a la Comunitat Valenciana in Spagna sono state annullate a causa dell’emergenza sanitaria. Il 36enne, alla ricerca del riscatto dopo un 2020 sottotono rispetto alle sue aspettative, ha ben pedalato e si è anche messo in mostra, risultando tra i più attivi nella terza tappa. Nel frattempo l’alfiere della Trek-Segafredo ha effettuato un cambio di programma nel calendario di gara. Vincenzo Nibali era infatti atteso al Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 febbraio), ma non prenderà parte a quell’evento e volerà negli Emirati Arabi Uniti per ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)concluderà oggi la sua avventura all’Etoile de Besseges, breve corsa a tappe in Francia. Loha scelto la corsa transalpina per incominciare la sua stagione agonistica, dopo che la Volta ao Algarve in Portogallo e la Volta a la Comunitat Valenciana in Spagna sono state annullate a causa dell’emergenza sanitaria. Il 36enne, alla ricerca del riscatto dopo un 2020 sottotono rispetto alle sue aspettative, ha ben pedalato e si è anche messo in mostra, risultando tra i più attivi nella terza tappa. Nel frattempo l’alfiere della Trek-Segafredo ha effettuato un cambio dinel calendario di gara.era infatti atteso al Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 febbraio), ma non prenderà parte a quell’evento e volerà negli Emirati Arabi Uniti per ...

