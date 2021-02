VIDEO Luna Rossa | nuovo allenamento verso la Finale di Prada Cup | gli italiani testano il campo A

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021)sta facendo il conto alla rovescia in vista delladellaCup: mancano sei giorni all’inizio della battaglia campale contro Ineos Uk. L’equipaggio italiano si è impegnato in un weekend febbrile per farsi trovare pronto all’appuntamento di domani con la stazza, l’operazione in cui bisognerà dichiarare timone, foil, vele etc. in vista dell’atto conclusivo contro i britannici. James Spithill, Francesco Bruni e compagni si sono cimentati con alcune sessioni di, l’ultima suldi regata A, dove si potrebbe navigare anche per le regate previste tra pochi giorni. Di seguito ildell’ultimodi...