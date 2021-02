Verissimo, Fiordaliso: “Ho risposto al telefono e mia madre mi ha detto ‘sto morendo'”. Silvia Toffanin scoppia in lacrime (Di domenica 7 febbraio 2021) Momenti di forte commozione nell’ultima puntata di Verissimo su Canale 5. Tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin c’era la cantante Fiordaliso che ha spazzato tutti con il suo racconto schietto e drammatico sulla morte della madre, tra le tante, troppe, vittime della pandemia di Covid. “Quest’anno la vita mi ha spezzato in due, è una cosa fuori di testa. Ho subito il Covid. Mia madre aveva 85 anni, lo avevo messo in conto che poteva morire. Ma il problema è il come”, ha esordito Fiordaliso. “Lei si è ammalata di Covid, l’ha portata via un’ambulanza. Non rispondeva più al telefono. Mia madre ha vissuto la solitudine e forse il pensiero di essere stata abbandonata – ha raccontato -. Finché una sera mi è squillato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Momenti di forte commozione nell’ultima puntata disu Canale 5. Tra gli ospiti del salotto dic’era la cantanteche ha spazzato tutti con il suo racconto schietto e drammatico sulla morte della, tra le tante, troppe, vittime della pandemia di Covid. “Quest’anno la vita mi ha spezzato in due, è una cosa fuori di testa. Ho subito il Covid. Miaaveva 85 anni, lo avevo messo in conto che poteva morire. Ma il problema è il come”, ha esordito. “Lei si è ammalata di Covid, l’ha portata via un’ambulanza. Non rispondeva più al. Miaha vissuto la solitudine e forse il pensiero di essere stata abbandonata – ha raccontato -. Finché una sera mi è squillato il ...

