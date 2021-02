Vasco Rossi: tanti auguri al rocker italiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Vasco Rossi compie oggi 69 anni. Dall’inizio della sua carriera, nel 1977, ha pubblicato 33 album e venduto quasi 40 milioni di dischi. È il primo artista italiano per numero di copie vendute nel periodo che va dal 2010 al 2019. Ripercorriamo insieme le tappe più importanti della sua carriera. Quando comincia la scalata al rock di Vasco Rossi? Un pioniere, Vasco Rossi lo è sempre stato. La sua avventura cominciò nel 1975, quando fondò Punto Radio, la prima Radio libera. L’esperienza è decisiva per la carriera di Vasco, visto che gli dà la possibilità di maturare come showman. Gli permetterà inoltre di conoscere artisti del calibro di Maurizio Solieri, suo futuro chitarrista, Gaetano Curreri e diversi altri. Ed è proprio Gaetano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021)compie oggi 69 anni. Dall’inizio della sua carriera, nel 1977, ha pubblicato 33 album e venduto quasi 40 milioni di dischi. È il primo artistaper numero di copie vendute nel periodo che va dal 2010 al 2019. Ripercorriamo insieme le tappe più impordella sua carriera. Quando comincia la scalata al rock di? Un pioniere,lo è sempre stato. La sua avventura cominciò nel 1975, quando fondò Punto Radio, la prima Radio libera. L’esperienza è decisiva per la carriera di, visto che gli dà la possibilità di maturare come showman. Gli permetterà inoltre di conoscere artisti del calibro di Maurizio Solieri, suo futuro chitarrista, Gaetano Curreri e diversi altri. Ed è proprio Gaetano ...

alex63roy : una canzone per te ( vasco rossi ) - espociro74 : RT @SkyArte: Tanti auguri @vascorossi: il rocker di Zocca compie 69 anni! In occasione del suo compleanno ripercorriamo la carriera del Kom… - ThinWhiteDuke92 : RT @SkyArte: Tanti auguri @vascorossi: il rocker di Zocca compie 69 anni! In occasione del suo compleanno ripercorriamo la carriera del Kom… - leleunz77719427 : RT @Cattleya980: Vasco Rossi - Liberi Liberi - sevenblog_it : Da Se ti potessi dire di Vasco Rossi a L'ultima luce di Fabio Muzzio, per uno ScattoAvaro dal titolo Confessione.… -