Varianti Covid, provincia Perugia in zona rossa da lunedì (Di domenica 7 febbraio 2021) zona rossa da domani e fino al 21 febbraio nel territorio di tutti i comuni della provincia di Perugia e nei comuni di Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo della provincia di Terni. E’ quanto prevede un’ordinanza della Regione Umbria firmata ieri. ”Alla luce dell’aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonché l’accertata circolazione nel territorio regionale di due Varianti del virus – si legge in una nota della Regione – la Sanità umbra, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale e seguendo anche le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste per questa tipologia di casi, ha delineato i provvedimenti inseriti, a seguito dell’interlocuzione con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021)da domani e fino al 21 febbraio nel territorio di tutti i comuni delladie nei comuni di Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo delladi Terni. E’ quanto prevede un’ordinanza della Regione Umbria firmata ieri. ”Alla luce dell’aumento del numero di casiin alcuni territori umbri, nonché l’accertata circolazione nel territorio regionale di duedel virus – si legge in una nota della Regione – la Sanità umbra, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale e seguendo anche le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste per questa tipologia di casi, ha delineato i provvedimenti inseriti, a seguito dell’interlocuzione con il ...

