Vaccino, prime dosi di Astrazeneca: da martedì dosi per le forze dell'ordine (Di domenica 7 febbraio 2021) Vaccino anti Covid con distribuzione anticipata in base al piano che era stato concodato. Una buonissima notizia con la somministrazione che partirà già dal nove febbraio. Astrazeneca distribuzione vaccini anticipata Questa volta il piano della distribuzione dei vaccini non è in ritardo bensì in anticipo sulla tabella di marcia. Il piano è stato piacevolmente stravolto da Astrazeneca che ha fatto arrivare le prime 249.000 dosi direttamente all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Una bellissima notizia - riportata dai maggiori quotidiani nazionali tra cui il Fatto Quotidiano - che anticipa la sommistrazione dei prossimi giorni. La distribuzione era prevista per il 15 febbraio ma con questo anticipo viene stravolto tutto quanto e già da martedì ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 febbraio 2021)anti Covid con distribuzione anticipata in base al piano che era stato concodato. Una buonissima notizia con la somministrazione che partirà già dal nove febbraio.distribuzione vaccini anticipata Questa volta il pianoa distribuzione dei vaccini non è in ritardo bensì in anticipo sulla tabella di marcia. Il piano è stato piacevolmente stravolto dache ha fatto arrivare le249.000direttamente all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Una bellissima notizia - riportata dai maggiori quotidiani nazionali tra cui il Fatto Quotidiano - che anticipa la sommistrazione dei prossimi giorni. La distribuzione era prevista per il 15 febbraio ma con questo anticipo viene stravolto tutto quanto e già da...

fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, arrivate le prime 249.600 dosi. Martedì al via somministrazioni per gli insegnanti e le forze… - pietroraffa : Arrivano in anticipo in Italia, già da domani, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Ottima notizia - Agenzia_Ansa : Covid, contagi e decessi stabili. Positività al 4,7%. Arrivate le prime dosi di vaccino AstraZeneca #ANSA - Scisciano : Coronavirus, Vaccini: in Italia le prime dosi di AstraZeneca: Roma, 7 Febbraio – Sono arrivate all’aeroporto milita… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Covid, contagi e decessi stabili. Positività al 4,7%. Arrivate le prime dosi di vaccino AstraZeneca… -