Vaccino | “Per istituzioni liberi professionisti medici di serie B” La denuncia dell’Aimo

FIRENZE – "I ritardi nelle vaccinazioni ai liberi professionisti non sono più sostenibili. Gli oculisti, così come gli odontoiatri e gli otorinolaringoiatri, sono quotidianamente esposti al rischio di contrarre il Covid, poiché il virus è presente non solo nelle vie aeree e nel faringe ma anche nel fornice congiuntivale. Eppure, nonostante le centinaia di morti, tra cui numerosi oculisti, e gli 'osanna' pubblici agli eroi della lotta al Covid, le istituzioni si sono dimenticate di noi e di tanti altri liberi professionisti considerati, di fatto, medici di serie B". Così il presidente dell'Associazione Italiana dei Medici Oculisti (AIMO), Luca Menabuoni, che denuncia in particolare i ritardi nelle vaccinazioni in Toscana, dove "le piattaforme di prenotazione sono praticamente in stallo".

