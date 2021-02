Vaccino over 80 nel Lazio, domani iniziano le somministrazioni: anziani avvisati con un sms (Di domenica 7 febbraio 2021) Finalmente ci siamo: inizierà domani nel Lazio la somministrazione del Vaccino anti covid per gli ultra ottantenni. Il sistema di prenotazione è attivo dal 1 febbraio scorso ma le somministrazioni effettive per tutti coloro che hanno prenotato la propria dose inizieranno domani, lunedì 8 febbraio. Leggi anche: Vaccino over 80 nel Lazio, superate le 7.000 prenotazioni: ecco come fare domanda, come funziona Vaccino over 80 nel Lazio: i dati dell’Unità di Crisi Regionale “Ad oggi prenotati oltre 214 mila anziani in meno di una settimana (compresi i domiciliari). Il 13% si è prenotato telefonicamente e l’87% online. Si parte lunedì 8 febbraio in 50 punti di somministrazione, 22 nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) Finalmente ci siamo: inizierànella somministrazione delanti covid per gli ultra ottantenni. Il sistema di prenotazione è attivo dal 1 febbraio scorso ma leeffettive per tutti coloro che hanno prenotato la propria dose inizieranno, lunedì 8 febbraio. Leggi anche:80 nel, superate le 7.000 prenotazioni: ecco come fare domanda, come funziona80 nel: i dati dell’Unità di Crisi Regionale “Ad oggi prenotati oltre 214 milain meno di una settimana (compresi i domiciliari). Il 13% si è prenotato telefonicamente e l’87% online. Si parte lunedì 8 febbraio in 50 punti di somministrazione, 22 nella ...

RegioneLazio : #Covid19: superate abbondantemente le 203mila prenotazioni per i vaccini per gli over 80. Sono circa 18 mila gli… - petergomezblog : Il piano “lumaca” della Lombardia per il vaccino agli over 80: sarà l’ultima Regione a partire. Pd-M5s: “Non c’è pr… - nzingaretti : Vaccino per over 80 anni. Superati i 100.000 appuntamenti già fissati in meno di 24 ore. Nel Lazio prenotato un anz… - MaxiSironi : RT @RiccardoLuna: Vaccino, nel Lazio prenotati già 214 mila over 80, quasi tutti online. Domani si inizia. Si prevede di finire a maggio, n… - CorriereCitta : Vaccino over 80 nel Lazio, domani iniziano le somministrazioni: anziani avvisati con un sms -