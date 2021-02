Vaccino Lombardia, via alle prenotazioni: chi ne ha diritto e dove farlo (Di domenica 7 febbraio 2021) Prossimo step per il Piano Vaccino Lombardia: la Fase 1 volge al termine, tra pochi giorni si entra nella parte in cui tocca alla massa. Situazione Vaccino Lombardia, anche qui si parte con la distribuzione delle unità agli individui più esposti al rischio contagio. Dopo il Lazio, tocca pure alla regione amministrata da Attilio Fontana. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 7 febbraio 2021) Prossimo step per il Piano: la Fase 1 volge al termine, tra pochi giorni si entra nella parte in cui tocca alla massa. Situazione, anche qui si parte con la distribuzione delle unità agli individui più esposti al rischio contagio. Dopo il Lazio, tocca pure alla regione amministrata da Attilio Fontana. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

petergomezblog : Il piano “lumaca” della Lombardia per il vaccino agli over 80: sarà l’ultima Regione a partire. Pd-M5s: “Non c’è pr… - carlaruocco1 : Il rapporto della fondazione Gimbe certifica che a ricevere la somministrazione del vaccino in Lombardia è stato pe… - pfmajorino : Trovo scandaloso che se va bene in Lombardia il vaccino agli over 80 venga dato solo a fine febbraio. Ma è mai poss… - orgiagi : Questi dicono che entro l’estate tutta la popolazione della Lombardia avrà ricevuto il vaccino. Ci crediamo? Io no… - DavideDana : Regione Lombardia, vaccino: 120 mila iniezioni al giorno e 2.500 operatori per l’immunità a giugno-… -