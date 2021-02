Vaccino, Locatelli: 'L'obiettivo è immunizzare il 70% della popolazione entro la fine del'estate' (Di domenica 7 febbraio 2021) 'Abbiamo ancora tutte le possibilità per riuscire a ottenere l'obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione entro la fine dell'estate, primissime settimane dell'autunno', lo ha detto questa sera ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) 'Abbiamo ancora tutte le possibilità per riuscire a ottenere l'diil 70%ladell', primissime settimane dell'autunno', lo ha detto questa sera ...

chetempochefa : 'Oggi l'Italia è il secondo paese in Europa, dopo la Germania, per numero di somministrazione di vaccino. Ed è il p… - chetempochefa : 'Abbiamo utilizzato l'88% delle dosi rese disponibili di vaccino. Nel mese di gennaio ne abbiamo avute 2 milioni, n… - algirone : RT @chetempochefa: 'Oggi l'Italia è il secondo paese in Europa, dopo la Germania, per numero di somministrazione di vaccino. Ed è il primo… - CorriereUmbria : Il presidente del Consiglio superiore di sanità fa il punto sulla campagna vaccinale #Covid #vaccino #locatelli… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Vaccino, Locatelli: «L'obiettivo è immunizzare il 70% della popolazione entro la fine dell'estate» -