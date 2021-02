Vaccino Astrazeneca “meno efficace sulla variante sudafricana del coronavirus” | la ricerca su 2000 pazienti

(Di domenica 7 febbraio 2021) IlOxford-ha effetti ridotti contro la, secondo i risultati dei primi studi e test. A comunicarlo la stessa azienda che sottolinea che iloffre solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla. Ad anticipare i primi studi è stato il “Financial Times” che ha pubblicato i risultati di unasvolta dall’università del Witwatersrand (Sudafrica) e dall’università di Oxford su un campione di 2026 individui. Come riporta l’Agi, sebbene nessuno deicoinvolti nello studio sia morto o sia stato ricoverato, vista anche la giovane età (la media era 31 anni), i risultati dello studio, non ancora sottoposto a revisione paritaria, potrebbero far apparire più complicata la ...

... per evitare che aziende come Pfizer ovendano all'estero le dosi promesse all'unione e ... Non a caso, quando gli chiesero come mai avesse rifiutato di brevettare il primoanti polio ...ROMA Riprende slancio la campagna di vaccinazione anti Covid in Italia, dopo che sabato sono arrivate all'hub di Pratica di Mare le prime 249.600 dosi del. "Ci stiamo impegnando per superare le difficoltà - ha detto Piero Di Lorenzo, ad della Irbm di Pomezia - e imprimere un impulso decisivo alla campagna di immunizzazione". Intanto ...Covid, il vaccino AstraZeneca è meno efficace contro la variante sudafricana, secondo i risultati dei primi studi e test. E bisognerà attendere l’autunno perché sia disponibile una nuova versione del ...StampaL’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) discuterà domani, attraverso un gruppo indipendente di studio, l’efficacia del vaccino di AstraZeneca riguardo la variante del Covid identificata in ...