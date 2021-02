Vaccino anti coronavirus in Italia Oltre 2,5 milioni di somministrazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) I dati del 7 febbraio sulle vaccinazioni: il totale tocca quota 2.535.295. Il numero complessivo delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose) invece è di 1.115.022. La Lombardia ha somministrato in totale Oltre 425 mila dosi, l’89,5% di quelle consegnate. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 febbraio 2021) I dati del 7 febbraio sulle vaccinazioni: il totale tocca quota 2.535.295. Il numero complessivo delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose) invece è di 1.115.022. La Lombardia ha somministrato in totale425 mila dosi, l’89,5% di quelle consegnate.

Agenzia_Ansa : #Pfizer, da #vaccino anti-#Covid entrate per 15 miliardi di dollari. Uno dei più grandi 'successi' nella storia del… - RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - nzingaretti : Dopo i problemi iniziali ottimi risultati delle prenotazioni per vaccino anti #COVID19 per gli over 80 anni. Arri… - AriannaEnea : RT @GiampaoloRossi: Quando Putin annunciò il vaccino anti-Covid, l'Occidente rispose al solito con ironia, diffidenza e scetticismo. Oggi B… - Emrys77 : RT @GiampaoloRossi: Quando Putin annunciò il vaccino anti-Covid, l'Occidente rispose al solito con ironia, diffidenza e scetticismo. Oggi B… -