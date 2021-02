Vaccini, somministrate oltre 2,5 milioni di dosi. L’efficacia di AstraZeneca sulla variante sudafricana sotto la lente dell’Oms (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 2.535.295 le dosi di vaccino anti-Coronavirus somministrate in tutta Italia ad oggi, domenica 7 febbraio. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, il totale delle persone vaccinate anche con il richiamo è salito a 1.115.022. Il sito web del ministero riporta inoltre un totale di 2.890.575 Vaccini distribuiti, dato che non tiene ancora conto dell’arrivo delle fiale di AstraZeneca. Al momento è stato utilizzato l’87,7% delle forniture (ieri era l’85,8%). Sempre per quanto riguarda il preparato di AstraZeneca, Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Oms per il Covid-19, ha detto in un’intervista alla Cbs che il gruppo di esperti indipendenti dell’organizzazione si riunirà lunedì 8 febbraio per discutere di questo tipo di vaccino, e per valutare la ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 2.535.295 ledi vaccino anti-Coronavirusin tutta Italia ad oggi, domenica 7 febbraio. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, il totale delle persone vaccinate anche con il richiamo è salito a 1.115.022. Il sito web del ministero riporta inun totale di 2.890.575distribuiti, dato che non tiene ancora conto dell’arrivo delle fiale di. Al momento è stato utilizzato l’87,7% delle forniture (ieri era l’85,8%). Sempre per quanto riguarda il preparato di, Maria Van Kerkhove, responsabile tecnicoper il Covid-19, ha detto in un’intervista alla Cbs che il gruppo di esperti indipendenti dell’organizzazione si riunirà lunedì 8 febbraio per discutere di questo tipo di vaccino, e per valutare la ...

