commenta Ansa 'Confermo che a marzo saranno già immunizzate oltre 500mila persone, per oltre un milione di dosi somministrate'. Lo scrive Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia - Romagna, in un lungo post sulla sua pagina Facebook. 'Sarà infatti conclusa la prima fase - si legge - , stiamo completando la vaccinazione di tutto il ...

Coronavirus: il programma vaccinale della Regione

... se potremo contare sulle dosi necessarie - affermano il presidente Bonaccini e l'assessore Donini -...punto con questo piano ci permette di somministrare già adesso fino a un milione e 300mila vaccini ...

Il piano vaccini di Bonaccini: "Luce in fondo al tunnel, se arrivano dosi finiamo prima dell'estate" La Repubblica Vaccini, Bonaccini: "A marzo in Emilia-Romagna immunizzate 500mila persone"

La Regione: «Pronti a vaccinare tutti ma devono arrivare le dosi necessarie»

Bonaccini e Donini presentano il piano e snocciolano le cifre: «Puntiamo a 45.000 vaccinazioni al giorno» Nicole Nasi BOLOGNA. Fino a 45mila dosi di vaccino al giorno, oltre 1,3 milioni al mese, con i ...

