Vaccini, al via in Sicilia il sistema online di Poste per gli over 80 (Di domenica 7 febbraio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia è la prima regione d’Italia ad avviare il sistema di prenotazione online del vaccino anti Covid, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. A partire dalle 10 di lunedì prossimo, infatti, i cittadini Siciliani con più di 80 anni – compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 – potranno accedere al form “prenotazioni.Vaccinicovid.gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale Siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale. Nei giorni scorsi, i tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Laè la prima regione d’Italia ad avviare ildi prenotazionedel vaccino anti Covid, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato daItaliane. A partire dalle 10 di lunedì prossimo, infatti, i cittadinini con più di 80 anni – compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 – potranno accedere al form “prenotazioni.covid.gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regionena, il portalecoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende delsanitario regionale. Nei giorni scorsi, i tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle ...

LegaSalvini : ++ VIA #ARCURI, AFFIDIAMO LA GESTIONE DEI VACCINI A GUIDO #BERTOLASO ++ - petergomezblog : Il calendario delle regioni per le vaccinazioni degli over 80: nel Lazio dall’8 febbraio, Lombardia ultima. partirà… - IlModeratoreWeb : Vaccini, al via in Sicilia il sistema online di Poste per gli over 80 - - IlModeratoreWeb : Vaccini, al via in Sicilia il sistema online di Poste per gli over 80 - - princigallomich : Vaccini, al via in Sicilia il sistema online di Poste per gli over 80 -