Vaccinazioni anti coronavirus In Bergamasca utilizzate 36 mila dosi

(Di domenica 7 febbraio 2021) Allo scoccare del primo mese pieno di campagna vaccinale le «punture» sono state in totale 35.954. Nelle tre Asst «richiami» e prime somministrazioni in parallelo. Tutti vaccinati entro giugno? In Lombardia significa 64al giorno.

RegLombardia : #LNews In Fiera a Milano si sperimenta il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu e coordinato da… - RegioneLazio : #Vaccini anti #COVID19: ad oggi, 6 febbraio, sono state effettuate 226.445 vaccinazioni. - RegLombardia : Presentazione piano vaccinazioni anti covid - ArmandaGelsomin : RT @RegioneLazio: #Vaccini anti #COVID19: ad oggi, 6 febbraio, sono state effettuate 226.445 vaccinazioni. - IreneDA87 : RT @RegioneLazio: #Vaccini anti #COVID19: ad oggi, 6 febbraio, sono state effettuate 226.445 vaccinazioni. -

... insegnanti, forze dell'ordine, etc), in modo da partire da subito con ledi massa? '... Ieri la Sicilia ha avviato il sistema di prenotazione online del vaccinoCovid, predisposto ......sanitaria AUSL e coordinatrice della cabina di regia modenese per la Campagna vaccinale- SARS ...da parte di tutti i professionisti con la loro volontà di iniziare al più presto le. ...Alle donne e agli uomini, sempre in prima linea per la tutela della salute pubblica, va il mio più profondo ringraziamento Per gli over 80, che in Toscana sono 317 mila, la prenotazione e la somminist ...Focolaio al reparto di geriatria, i degenti sono tutti asintomatici. Il direttore generale: «La vaccinazione è libera, valuteremo se vi sono elementi per una segnalazione» ...