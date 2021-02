Vaccinazioni: allestito al Mandela Forum il più grande hub dell’Italia centrale (Di domenica 7 febbraio 2021) Uno spazio di 2500 metri quadrati al piano terra del palazzetto dove sono stati predisposti 20 box di 3 metri per 2 in cui verranno effettuate le Vaccinazioni, una zona accoglienza e informazioni con 6 postazioni, una zona stazionamento post vaccino Leggi su firenzepost (Di domenica 7 febbraio 2021) Uno spazio di 2500 metri quadrati al piano terra del palazzetto dove sono stati predisposti 20 box di 3 metri per 2 in cui verranno effettuate le, una zona accoglienza e informazioni con 6 postazioni, una zona stazionamento post vaccino

FirenzePost : Vaccinazioni: allestito al Mandela Forum il più grande hub dell’Italia centrale - metfirenze : Allestito al Mandela Forum il più grande hub per le vaccinazioni della Toscana centrale - 055firenze : #Firenze, allestito al Mandela Forum il più grande hub per le #vaccinazioni della Toscana centrale… - paolo686868 : RT @Lucrezi97533276: Questi sono americani che vaccinano in un parcheggio allestito con semplici gazebo . Quindi non è necessaria la primul… - stepagan : RT @Lucrezi97533276: Questi sono americani che vaccinano in un parcheggio allestito con semplici gazebo . Quindi non è necessaria la primul… -