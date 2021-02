Vaccinazione di 2.500 soccorritori, Fontana: “Per salvare migliaia di persone” (Di domenica 7 febbraio 2021) È proseguita domenica in Fiera a Milano, dalle 9 alle 18, sotto la regia di Guido Bertolaso (responsabile della campagna per la Lombardia e coordinatore della specifica Unità di crisi), la seconda fase della sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid. Il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu, qualche settimana fa, prevede la Vaccinazione di circa 2.500 volontari dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza. Ai padiglioni del quartiere fieristico hanno fatto visita in tarda mattinata il presidente della Regione, Attilio Fontana, e la vicepreside e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Fontana e Moratti hanno voluto ringraziare tutti coloro che sono scesi in campo per concludere la sperimentazione che ha consentito di affinare il modello. “Esprimiamo il nostro ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 febbraio 2021) È proseguita domenica in Fiera a Milano, dalle 9 alle 18, sotto la regia di Guido Bertolaso (responsabile della campagna per la Lombardia e coordinatore della specifica Unità di crisi), la seconda fase della sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid. Il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu, qualche settimana fa, prevede ladi circa 2.500 volontari dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza. Ai padiglioni del quartiere fieristico hanno fatto visita in tarda mattinata il presidente della Regione, Attilio, e la vicepreside e assessore al Welfare, Letizia Moratti.e Moratti hanno voluto ringraziare tutti coloro che sono scesi in campo per concludere la sperimentazione che ha consentito di affinare il modello. “Esprimiamo il nostro ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, ...

