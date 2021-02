Uomini e donne, Nicola Vivarelli pensa ancora alla Galgani: “Quando torno vorrei vederla” (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ex cavaliere di Uomini e donne, Nicola Vivarelli pensa ancora a Gemma Galgani ed esprime un suo desiderio ai fan Sono ormai diversi mesi che Nicola Vivarelli ha lasciato il programma di Uomini e donne. L’ex cavaliere di Viareggio che come tutti ricorderanno si è presentato per corteggiare Gemma Galgani, pare pensi ancora a lei. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ex cavaliere dia Gemmaed esprime un suo desiderio ai fan Sono ormai diversi mesi cheha lasciato il programma di. L’ex cavaliere di Viareggio che come tutti ricorderanno si è presentato per corteggiare Gemma, pare pensia lei. L'articolo proviene da Leggilo.org.

lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - LiaQuartapelle : C’è questo studio dell’@UBC che dice con i numeri una cosa nota: che le donne devono essere bravissime per avere la… - TizianaFerrario : Continua l'apertura alle donne di #PapaFrancesco raccontata anche nel mio libro Uomini.#SuorBecquart diventa la pri… - Enrica07026911 : @likeirisheyes @luposol58152923 @DilettaVerdi1 @indisguise_a Si chiama semplicemente osservazione, quello che facci… - BrunoV_Africa : @BruNO16503135 Per fortuna non tutte le donne la pensano come te. Mia moglie lo è, alta) e non ha nessun problema a… -