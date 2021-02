Uomini e Donne anticipazioni, spunta la clip della presunta nuova tronista: gli indizi (Di domenica 7 febbraio 2021) C’è grande attesa per la messa in onda delle scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni a Uomini e Donne, che verranno trasmesse a breve in tv, e oltre ai due neo tronisti Giacomo e Massimiliano il programma ha a quanto pare presentato pubblicamente una nuova tronista. Sui profili social del dating-show di Canale 5, è infatti stato caricato un filmato che immortala alcune immagini di una curiosa mora, di cui non viene rivelata l’identità né il ruolo, ma che sicuramente è ingaggiata nel cast del programma di Maria De Filippi. Il web, intanto, ipotizza chi ci sia dietro l’identità segreta della nuova tronista. Chi sarà dunque a sedere sul trono rosso? Uomini e Donne, in arrivo una nuova tronista: la ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 febbraio 2021) C’è grande attesa per la messa in onda delle scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni a, che verranno trasmesse a breve in tv, e oltre ai due neo tronisti Giacomo e Massimiliano il programma ha a quanto pare presentato pubblicamente una. Sui profili social del dating-show di Canale 5, è infatti stato caricato un filmato che immortala alcune immagini di una curiosa mora, di cui non viene rivelata l’identità né il ruolo, ma che sicuramente è ingaggiata nel cast del programma di Maria De Filippi. Il web, intanto, ipotizza chi ci sia dietro l’identità segreta. Chi sarà dunque a sedere sul trono rosso?, in arrivo una: la ...

