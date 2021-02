UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1121 di Una VITA di venerdì 5 e domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021: Felipe Alvarez-Hermoso si confronta con Genoveva Salmeron e di fronte a lei nega di vedersi di nascosto con Marcia Sampaio. José si infuria quando si rende conto che il film girato da Alfonso Carchano narra la storia di una “bailadora” arrivista, spudorata e senza talento che risponde al nome di… Bellita del Campo! Genoveva non appare affatto convinta della sincerità di Felipe… Genoveva e Ursula / Foto Boomerang tvUna VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di domenica 7 febbraio 2021)1121 di Unadi venerdì 5 e7 e: Felipe Alvarez-Hermoso si confronta con Genoveva Salmeron e di fronte a lei nega di vedersi di nascosto con Marcia Sampaio. José si infuria quando si rende conto che il film girato da Alfonso Carchano narra la storia di una “bailadora” arrivista, spudorata e senza talento che risponde al nome di… Bellita del Campo! Genoveva non appare affatto convinta della sincerità di Felipe… Genoveva e Ursula / Foto Boomerang tvUna: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

