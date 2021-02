Una Vita, anticipazioni 8 febbraio: una pericolosa alleanza (Di domenica 7 febbraio 2021) Ad Una Vita, dopo settimane in cui abbiamo visto un'insolita Genoveva Salmeron caritatevole e pronta ad aiutare Marcia e Felipe, finalmente la dark lady mostrerà il suo vero volto, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Canale 5 di lunedì 8 febbraio. La donna, infatti, si è insospettita per il mutato atteggiamento dell'avvocato e ha deciso di vederci chiaro per capire se Felipe avesse intrapreso una relazione clandestina con la Sampaio. Dopo i tentativi vani di Ursula che non è riuscita a reperire informazioni utili in proposito, Genoveva ha chiesto direttamente a Felipe di dirle la verità e lui le ha risposto in modo molto sgarbato negando di vedersi con Marcia e pregandola di non spargere in giro questi pettegolezzi. A questo punto, la donna si preparerà per lasciare Acacias e Ursula le chiederà dove sia diretta, ma lei ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 febbraio 2021) Ad Una, dopo settimane in cui abbiamo visto un'insolita Genoveva Salmeron caritatevole e pronta ad aiutare Marcia e Felipe, finalmente la dark lady mostrerà il suo vero volto, come rivelano ledella soap opera di Canale 5 di lunedì 8. La donna, infatti, si è insospettita per il mutato atteggiamento dell'avvocato e ha deciso di vederci chiaro per capire se Felipe avesse intrapreso una relazione clandestina con la Sampaio. Dopo i tentativi vani di Ursula che non è riuscita a reperire informazioni utili in proposito, Genoveva ha chiesto direttamente a Felipe di dirle la verità e lui le ha risposto in modo molto sgarbato negando di vedersi con Marcia e pregandola di non spargere in giro questi pettegolezzi. A questo punto, la donna si preparerà per lasciare Acacias e Ursula le chiederà dove sia diretta, ma lei ...

CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - poliziadistato : La mamma di una 13enne di Cuneo, ha salvato la vita di un coetaneo che la figlia ha conosciuto in un gruppo Whatsap… - GabrieleMuccino : L’ultimo Bacio è ora su Raitre. Erano anni che non lo rivedevo. E la cosa che mi colpisce più di tutte, è che in qu… - VareseFans : Fondamentale vittoria, la seconda in quattro giorni, della Openjobmetis che supera dopo due supplementari Cremona 1… - smileofric : amico bio mi ha fatto capire che se mai dovessi incontrare francesco avrei bisogno di una scaletta vita triste que… -