Una felice congiuntura astrale sotto il segno di Draghi (Di domenica 7 febbraio 2021) Narrano le cronache che un noto esponente della famiglia Rothschild, nell'Ottocento, lasciasse infuriato Napoli dichiarando che non avrebbe mai più fatto affari con gli italiani. Il motivo ce lo possiamo ben immaginare. L'Italia, infatti, storicamente non gode certamente di una buona fama. Considerata inaffidabile, "tricky" (imbrogliona), "unfit", poca avvezza a rispettare le regole. Con una burocrazia insopportabile, barocca, opaca, formalista; una legislazione estremamente complessa e contraddittoria, e soprattutto con tempi incerti nell'attuazione dei programmi d'investimento. Con una giustizia lenta, inefficiente, con tempi infiniti, assolutamente insensibile al bene pubblico, auto referenziale, con l'obbligatorietà dell'azione penale a coprire ogni vergogna; uno Stato poco trasparente e per nulla meritocratico, "blur", motivo per cui gli investitori stranieri evitano il nostro ...

