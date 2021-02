Un Posto al sole anticipazioni trama dal 8 al 12 febbraio 2021: la scelta di Silvia (Di domenica 7 febbraio 2021) Nelle anticipazioni della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Silvia ancora contro Michele soprattutto dopo la sua decisione di rilasciare un’intervista per raccontare quello che l’è capitato quella notte…. Un Posto al sole anticipazioni trama dal 8 al 10 febbraio 2021: Diego tende una mano a Silvia Lunedì 8 febbraio 2021 – La sofferenza di Silvia: Silvia non riesce a sopportare il peso della sua sofferenza. L’esperienza terribile dell’aggressione ha minato pesantemente la sua emotività, ma Michele sembra non comprendere le sue reali esigenze. Per questo motivo penserà bene di fare quello che si sente contro il parere di ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) Nelledella soap opera napoletana Unalvedremoancora contro Michele soprattutto dopo la sua decisione di rilasciare un’intervista per raccontare quello che l’è capitato quella notte…. Unaldal 8 al 10: Diego tende una mano aLunedì 8– La sofferenza dinon riesce a sopportare il peso della sua sofferenza. L’esperienza terribile dell’aggressione ha minato pesantemente la sua emotività, ma Michele sembra non comprendere le sue reali esigenze. Per questo motivo penserà bene di fare quello che si sente contro il parere di ...

