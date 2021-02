Un posto al sole, anticipazioni 8 febbraio: il segreto di Nunzio (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo l'inaspettato ritorno a Napoli di Nunzio, ad Un posto al sole si continuerà a parlare del giovane Cammarota, come attestano le anticipazioni della soap opera più longeva della televisione italiana relative all'episodio di lunedì 8 febbraio. Fin dal suo primo ingresso alla Terrazza, il pubblico ha capito che il giovane nascondesse un segreto e, puntata dopo puntata, è stato svelato che Nunzio si è cacciato in un grosso guaio. La stessa Angela, ascoltando una conversazione telefonica privata del ragazzo ha captato che fosse coinvolto in qualcosa di losco e lo ha detto a Franco prima di partire per Venezia. Inoltre, Boschi ha notato lo strano atteggiamento del figlio che ogni sera esce e rientra a notte fonda senza specificare chi stia frequentando. Così, ha ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo l'inaspettato ritorno a Napoli di, ad Unalsi continuerà a parlare del giovane Cammarota, come attestano ledella soap opera più longeva della televisione italiana relative all'episodio di lunedì 8. Fin dal suo primo ingresso alla Terrazza, il pubblico ha capito che il giovane nascondesse une, puntata dopo puntata, è stato svelato chesi è cacciato in un grosso guaio. La stessa Angela, ascoltando una conversazione telefonica privata del ragazzo ha captato che fosse coinvolto in qualcosa di losco e lo ha detto a Franco prima di partire per Venezia. Inoltre, Boschi ha notato lo strano atteggiamento del figlio che ogni sera esce e rientra a notte fonda senza specificare chi stia frequentando. Così, ha ...

