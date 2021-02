pierofassino : Cittadinanza italiana per #PatrickZaki. Domani è un anno dall’arresto dello studente di Bologna. Sottoscrivo la moz… - borghi_claudio : Quando si farà un bilancio a mente fredda del governo M5S PD capiremo bene cosa abbiamo passato e che follia abbiam… - FidanzaCarlo : Ogni anno milioni di #bambine e #ragazze vengono sottoposte alla pratica barbara della #mutilazionegenitale. Non so… - cronaca_news : Un anno senza Patrick Zaki. Il grido di Bologna: 'L'Egitto lo liberi, lo aspettiamo qui' - StraNotizie : Un anno senza Patrick Zaki. Il grido di Bologna: 'L'Egitto lo liberi, lo aspettiamo qui' -

Ultime Notizie dalla rete : anno senza

DinamoPress

... ma scommise sulla figura di Ciampi, facendo la cosa giusta: uscire dal frigoriferoavere paura delle grandi sfide. Oggi Draghi è chiamato in uno scenario ben peggiore del '93. In unla ...Incalzato dai giornalisti egli ha messo in scena solo una serie di 'infastiditi rimpianti',... Il vaso di pandora apertosi con le denunce e gli scandali contro Gabriel Matzneff (lo scorso) e ...La vittima si chiamava Alessio Massaro, 42 anni, di Moontebelluna. Dinamica da chiarire: in un tornante uno tra il motociclista e il ciclista di sarebbe allargato troppo ...ANCONA - A due settimane esatte dal ritorno in presenza al 50% nelle scuole superiori, si traccia un bilancio della situazione del contagio da Covid tra i banchi. L’Ufficio ...