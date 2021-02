Udinese-Verona, le probabili formazioni del match (Di domenica 7 febbraio 2021) Udinese e Verona impegnate in un match di prime volte e assenze. Entrambi gli allenatori perdono pedine importanti Udinese e Verona si affronteranno quest’oggi, dopo il “lunch match” Benevento-Sampdoria,nella partita valevole per la 21° giornata di Serie A. Tra friulani e scaligeri sono nove punti di distanza n classifica : 30 per la squadra di Juric che sogna un piazzamento in Europa, 21 per quella di Gotti. QUI UDIENSE Gotti dovrà fare a meno dello squalificato De Paul. Davanti a Musso agiranno Becao, Bonifazi e Nuytinck. La linea mediana sarà formata da Arslan, Walace e Pereyra, con Stryger Larsen e Zeegelaar sulle fasce. In attacco probabilmente sarà titolare Llorente, favorito su Okaka per affiancare Deulofeu. QUI Verona Per Juric out Ceccherini, Veloso ... Leggi su zon (Di domenica 7 febbraio 2021)impegnate in undi prime volte e assenze. Entrambi gli allenatori perdono pedine importantisi affronteranno quest’oggi, dopo il “lunch” Benevento-Sampdoria,nella partita valevole per la 21° giornata di Serie A. Tra friulani e scaligeri sono nove punti di distanza n classifica : 30 per la squadra di Juric che sogna un piazzamento in Europa, 21 per quella di Gotti. QUI UDIENSE Gotti dovrà fare a meno dello squalificato De Paul. Davanti a Musso agiranno Becao, Bonifazi e Nuytinck. La linea mediana sarà formata da Arslan, Walace e Pereyra, con Stryger Larsen e Zeegelaar sulle fasce. In attacco probabilmente sarà titolare Llorente, favorito su Okaka per affiancare Deulofeu. QUIPer Juric out Ceccherini, Veloso ...

